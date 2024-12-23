المالكي والكربولي على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه

وذكر المكتب الإعلامي لائتلاف في بيان ورد لـ نيوز، ان " رئيس حزب الحل الكربولي يلتقي رئيس ائتلاف في مقره ببغداد برفقة اعضاء مجلس محافظة بغداد".كما ناقش الجانبان "الاوضاع السياسية والاحداث في المنطقة"، بحسب البيان.