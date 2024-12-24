قانون مجالس المحافظات الجديد على طاولة النقاش غداً

وقال رئيس اللجنة القانونية في محمد الشعلان إن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري رقم 86 لسنة 2024عقدت اجتماعا لمناقشة مسودة قانون مجالس المحافظات الجديد.وأضاف أن من الاجتماع هو دراسة المسودة بشكل مفصل وإبداء الآراء بشأنها، كما سيعقد بالتنسيق مع ممثلي جميع مجالس المحافظات، مؤتمرا موسعا يوم غد الأربعاء، من أجل إتمام مراحل المناقشات بشأنها كخطوة مهمة في إطار تطوير القوانين المحلية وتعزيز دور مجالس المحافظات في المرحلة المقبلة.وبين الشعلان، أن المسودة الجديدة للقانون أعدتها الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات، وفضل مجلس دعوة جميع المحلية للقراءة الشاملة لها، للاتفاق على مسودة واحدة تعرض على الهيئة التنسيقية والبرلمان ومجلس الوزراء، للخروج برؤية واحدة تهدف لإعداد آلية التعاون بين مجلس وبقية .وأوضح أن الجديد يتضمن معالجة جميع الإخفاقات التي رافقت عمل مجالس المحافظات سابقا، بسبب الاعتماد على قديمة لا تواكب واقع الحال.ونوه الشعلان بأن تعد من أكثر المحافظات التي تعاني من إشكالية تداخل الصلاحيات التشريعية والرقابية مع الجهات الأخرى، لذا يسعى من خلال الجديد إلى حل أي تداخل والتركيز على مبدأ اللامركزية، لكون أغلب القرارات تعزز العمل باتجاه المركزية وتكاد تلغي أي رأي غير مركزي.وأفصح عن أن التعديلات المطروحة في ستعمل على تمكين مجالس المحافظات من اتخاذ قرارات خدمية، وهو ما يمنح قوة لعملها خلال المرحلة المقبلة.