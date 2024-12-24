القمة العربية ببغداد وخط الطيران.. أبرز ملفات لقاء الأعرجي ووزير خارجية المغرب

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء شهد عقد جلسة نقاشات ثنائية جرى خلالها استعراض العلاقات بين واهمية تطويرها الى مستويات ابعد، إلى جانب مناقشة مقترحات اللجنة العليا المشتركة بين فضلا عن مناقشة فتح خط طيران بين البلدين".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والمواقف السياسية بشأنها، وجرى ايضاً مناقشة استمرار التعاون بين في مجال مكافحة الارهاب، واستعراض للنجاحات التي حققها في اعادة العوائل من مخيم الهول واجراءات التأهيل التي رافقت عودتهم".من جانبه، أبدى وزير الخارجية المغربي دعم بلاده لعقد القمة العربية المزمعة في بغداد، لأهمية توقيتها بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، بحسب البيان.