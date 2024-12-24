الشيخ حمودي وريبوار طه على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، ان "الشيخ همام حمودي يستقبل محافظ ريبوار طه، وبحثا أوضاع المحافظة، وحراك حكومتها المحلية، ورؤيتها،".وأضاف ان "كركوك نموذج لعراق مصغر والنجاح في خلق توازن وشراكة وطنية بين مكوناتها المختلفة قد يجسد رؤية لجميع القوى السياسية لتغيير النفس الحزبي والخطاب بما يؤسس لمستقبل أفضل لأجيالنا".واشار الى ان "النزول الميداني وخدمة الناس وتعزيز أمنهم وتغيير واقعهم هو الخطاب العملي الذي يجب ان تتحدث به اي حكومة محلية، ونشد على أيدي حكومة في تبنيها ذلك والرهان عليه".من جانبه، أكد المحافظ "حرصه على بناء شراكة حقيقية مع جميع المكونات تعزز التعايش السلمي وفرص النهوض بواقع المحافظة، وتتجاوز أخطاء الماضي"، مؤكدا أن "تعاون الجميع هو مايجعل انموذجا لتجربة عراقية ناجحة".