مجلس الوزراء يصوت على اعتبار يوم غد عطلة رسمية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ نيوز، أن "مجلس الوزراء صوت على اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون 2024، رسمية".وأضاف، أن "ذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".