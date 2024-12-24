السوداني في قداس الميلاد: التنوع يوفر قوة لمواجهة التحديات

وقال السوداني خلال مشاركته في قداس الميلاد المجيد المقام في كاتدرائية مار يوسف في بغداد، "نبارك أعياد الميلاد المجيد وأن تعود على بالأمن والازدهار".

وأضاف "نؤكد على المتنوع والذي يمثل مصدر قوة لكل العراقيين"، معتبرا أن "التنوع يوفر لنا قوة لمواجهة التحديات".

وخاطب السوداني الحضور بالقول "حكومتكم سخرت كل ما لديها لاستقرار المسيحيين وعودتهم إلى العراق"، مضيفا "اليوم الكل مدعو إلى خلق هوية عراقية عابرة للأطياف والأديان".