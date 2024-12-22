السوداني يصدر توجيها لوزارة الاتصالات بشأن حجب المواقع (وثيقة)

نيوز – سياسة



أصدر رئيس السوداني، اليوم الاحد، توجيها لوزارة الاتصالات بشأن حجب المواقع الالكترونية.



وطلب بحسب وثيقة تلقتها نيوز، اليوم (22 كانون 2024)، إعادة النظر بحجب موقعين الكترونيين على شبكة الانترنت، كما وجه وزارة الاتصالات بعدم حجب المواقع الالكترونية قبل عرضها على .