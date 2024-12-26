الأعرجي: العراق ينتهج سياسة الاعتدال والتسامح بين جميع العراقيين

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الخميس، البهرة في ورئيس جمعية فيض حسيني، مرتضى شهاب الدين والوفد المرافق له.وتناول اللقاء بحث تعزيز السلم المجتمعي بين جميع الأديان والقوميات والطوائف، إلى جانب بحث جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بالجانب الإنساني والتأكيد على اهمية الخطاب الديني المعتدل، بحسب البيان.واكد الاعرجي ان ينتهج سياسة الاعتدال والتسامح بين جميع وهو بذات الوقت ينبذ كل خطاب متطرف من شأنه تقويض وحدة وتلاحمهم.