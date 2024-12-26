شاهد.. كيف استقبل الشرع الشطري في قصر الشعب

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في حديث لـ نيوز، إن "وفدا عراقيا يضم رئيس المخابرات حميد الشطري ومستشار وصل اليوم الى السورية دمشق".وأضاف المصدر، أن "الوفد أجرى مباحثات مع السورية الجديدة بشأن عدد من الملفات الأمنية التي تهم البلدين".