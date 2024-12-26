نشرة السومرية.. وفد عراقي يلتقي الشرع بدمشق وحزمة المشاريع المنفذة تعيد ثقة المواطن بالحكومة

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية 26 كانون 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• حزمة المشاريع المنفذة تعيد ثقة المواطن بالحكومة.. والسوداني يؤكد: النهضة الخدمية مستمرة في عموم البلاد



• الخدمات تكشف عن معارضة حزبية لانشاء ادارية خارج .. وتنتقد الكلف الباهظة للمجمعات السكنية



• خلال امنية.. ضبط اكثر من سبعمئة اجهزة موبايل بحوزة نزلاء.. واحباط ادخال مخدرات لاحد السجون • وفد حكومي يلتقي القيادة الجديدة في سوريا.. متطلبات وملف الحدود المشتركة تتصدر المباحثات• حزمة المشاريع المنفذة تعيد ثقة المواطن بالحكومة.. والسوداني يؤكد: النهضة الخدمية مستمرة في عموم البلاد• الخدمات تكشف عن معارضة حزبية لانشاء ادارية خارج .. وتنتقد الكلف الباهظة للمجمعات السكنية• خلال امنية.. ضبط اكثر من سبعمئة اجهزة موبايل بحوزة نزلاء.. واحباط ادخال مخدرات لاحد السجون