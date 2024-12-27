السوداني يحذر من امر خطير على العراق

نيوز – سياسي

حذر رئيس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، من "أي خلل" يحدث في السجون السورية الأمر الذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار العراق، فيما نفى تواجد ماهر الأسد بالعراق.

وقال السوداني في تصريح تابعته نيوز، "إننا نحترم إرادة السوريين ونتطلع لعملية سياسية شاملة"، مبينا ان "أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب". وأضاف "أبلغنا في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن"، مؤكدا "الحرص على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود". وبين ان "ماهر الأسد لم يدخل بعد سقوط النظام"، موضحا ان "نظام الأسد لم يطلب من التدخل عسكريا".