الأعرجي بشأن زيارة وفد عراقي لسوريا: السوداني مستمر بخطاه في ابعاد العراق عن الصراعات

نيوز – سياسي

اكد السابق بهاء الأعرجي، اليوم الجمعة، ان زيارة وفد لسوريا جاء استمرارا لخطى محمد شياع السوداني في ابعاد عن الصراعات.

وقال الأعرجي في تدوينة على منصة X تابعتها نيوز، ان "زيارة الوفد الى وعودته برسائل وضمانات ايجابية، تجسيد لتعامل السوداني الواقعي مع كل ما له صلة بالأمن القومي والسلم المجتمعي". واضاف ان "ذلك جاء استمرار في خطاه الهادفة لإبعاد عن الصراعات الإقليمية".

