هل كان العراق يزود الأسد بـ6 أضعاف وقود لبنان.. وما سبب "الصمت الرسمي" عن قرار وقف التصدير؟

صدرت المعلومة ابتداء من النائب مصطفى جبار سند الذي طلب بداية من الحكومة إيقاف 120 الف طن سنويا من النفط الأسود الى كان يرسلها الى نظام بشار الأسد قبل سقوطه، وفيما بعد اعلن سند ان أوقف بالفعل النفط الأسود الى النظام السوري الجديد، فيما لا يوجد أي اعلان رسمي او أي بيانات ومعلومات فعلية على ان أوقف النفط الى او انه كان يصدر النفط أساسا الى من قبل.لكنت صحيفة الجديد نقلت عن حكومي قوله ان "النفط الذي كان يُنقل لمناطق سيطرة النظام السوري، ليس ضمن عقود رسمية مُعلنة، أو صفقات معلومة لمنظمة أوبك، بل كان ينقل عبر الصهاريج لأغراض تشغيل محطات الكهرباء السورية في دمشق والمناطق التي يسيطر عليها النظام آنذاك، وهو جزء من مساعدة ودعم للنظام السوري كان يحصل عليها من إيران والعراق، وكله خارج حصة فيما يتعلق بسقف التصدير النفطي له".ومن هنا، يتضح سبب عدم صدور أي اعلان رسمي او حتى تعليق حكومي على المعلومات المتداولة بشأن إيقاف النفط العراقي الى .كما ان الأرقام هي الأخرى متضاربة، فبينما يقول النائب مصطفى جبار سند ان كان يصدر 120 الف طن سنويا من النفط الأسود الى سوريا، وهذا ما يعادل حوالي 10% مما كان يصدره الى لبنان والبالغ مليون طن سنويًا، الا ان منصة اويل برايس تقول ان كان يصدر 120 الف برميل يوميًا الى فيما تصدر ايران 60 الف برميل يوميًا.والـ120 الف برميل يوميًا تعادل 17 الف طن يوميًا، وهو ما يعادل اكثر من 6 ملايين طن سنويًا من النفط الأسود، لكن هذا الرقم مستبعد، لكونه كمية كبيرة يعادل 6 اضعاف ما يرسله الى البنان، كما ان اجمالي صادرات من زيت الوقود خلال النصف الأول من 2024 بلغ اقل من 5 ملايين طن، وسنويا قد يبلغ اقل من 10 ملايين طن، ومن المستبعد ان يكون 60% منه يذهب لسوريا.