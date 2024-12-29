مخرجات اجتماع الحسان مع علماء المجمع الفقهي عند "أبي حنيفة"

وقال الحسان في مؤتمر صحفي عقده في مرقد الإمام ابي حنيفة النعمان في وحضرته نيوز، إن "هذه الزيارة كانت فرصة للتباحث مع أصحاب الفضيلة حول عدد من القضايا التي تهدد أمن والمنطقة ومن الضروري ان يتحلى الجميع بالصبر والحكمة"، مبيناً ان "التحديات السياسية والأمنية التي تواجه على الصعيدين والأمني كبيرة".وأوضح الحسان ان "من جملة المواضيع الذي ناقشتها مع علماء المجمع هي القضية الفلسطينية وما يحدث هناك من جرائم وسفك للدماء، ونثمن الموقف الدولي لإنهاء هذا الصراع الدائر في المنطقة وان الامم تواصل الوقوف الى جانب قضايا المنطقة وتحديدا ".وفي ختام كلمته ثمّن الحسان حفاوة الاستقبال ناقلاً تحيات الأمين العام للأمم الى العراقي ومتضامناً معه في مواجهة تحدياته".