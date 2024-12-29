ملفات اجتماع الأعرجي مع الناتو.. رفع قدرات الدفاع والداخلية

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إنه "جرى خلال اللقاء بحث من الملفات ذات الاهتمام المشترك".وبحسب البيان، أكد الأعرجي على "اهمية العمل لرفع القدرات التدريبية للدفاع والداخلية وتطوير ملف السيبراني بما يحقق المتطلبات العراقية".