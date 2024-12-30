وفاة مسؤول اثناء اجتماع داخل المنطقة الخضراء

وقال للسومرية نيوز، ان "معاون مدير عام قانونية سقط اثناء اجتماع ضمن في المنطقة نتيجة تدهور حالته "، الى انه "تم نقله الى ابن سينا وفارق الحياة قبل وصولهم الى المستشفى".