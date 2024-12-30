الملفات جاهزة وتنتظر موافقة الرئاسة.. البرلمان: الفصل التشريعي القادم سيكون "فصل الاستجوابات"

وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي، إن "اللجنة طالبت أكثر من مرة بعدم عرقلة الاستجوابات، إذ يوجد أكثر من ملف استجواب مكتمل ومدقق، ولكنه متوقف على موافقة رئاسة المجلس"، بحسب صحيفة الحكومية.وأضاف، "نأمل أن يتم تحريك هذا الموضوع في الجلسات المقبلة، خلال الفصل التشريعي المقبل، إذ إن استجواب الجهات التنفيذية يعد أحد أهم أدوار البرلمان"، الى انه "في حال أيدت هيئة الرئاسة هذا الأمر، فإن سيكون قادرًا على استجواب المسؤولين الحكوميين".وكشف الخفاجي، عن "وجود عدة ملفات استجواب جاهزة، وأن الاستجواب يمثل دورًا رقابيًا وحصريًا لعضو مجلس النواب، وعلى هيئة رئاسة الاستجابة لهذه الملفات، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن تجديد الثقة من عدمه يعود للمجلس ككل".وأكد، أن سيكون أكثر تركيزاً خلال الفصل التشريعي المقبل على استجواب الوزراء بدلاً من النظر في تعديل وزاري، مبينا أن "هناك استجوابات مهنية ستتم خلال الفصل التشريعي المقبل، وهي تمثل إحدى أهم أدوات الرقابية".