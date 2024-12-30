إيران تلغي التعامل مع 11 فندقا عراقيا: تعاملها "غير لائق" مع الايرانيين

وقال الحج مرتضى آقايي، انه تم إخراج 11 فندقا عراقيا من دورة تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين وإلغاء عقودهم بسبب المعاملة غير اللائقة للحجاج الإيرانيين، ونقص المعايير اللازمة، وتآكل أنظمة المرافق وعدم إصلاحها، وعدم الالتزام ببعض اللوائح.وتابع، ان الفنادق الملغاة لدى منظمة الحج والزيارة تشمل 3 فنادق في كربلاء و7 فنادق في وفندق واحد في الكاظمين، وهي خارج دائرة تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين.وبين أن 190 فندقاً في حالياً أطراف في عقد منظمة الحج والعمرة لتقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين، تتوزع بواقع 95 فندقاً في كربلاء و65 فندقاً في و30 فندقاً في الكاظمين وهي تمتثل لجميع القوانين ولديها المعايير اللازمة للحجاج الإيرانيين تقديم الخدمات.واكد انه تتم مراجعة الفنادق الأطراف في عقد منظمة الحج والعمرة بشكل دوري فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع الحجاج الإيرانيين ومدى التزامها بالمعايير اللازمة، وكل عامين سيتم مراجعتها بشكل متخصص، وإذا هناك أي مشاكل، سيتم إلغاء العقد.