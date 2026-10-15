​وزير الخارجية من روما: العراق خسر 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة

كشف وزير الخارجية ، أن تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة بين وإيران.

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وقالت الخارجية في بيان، "التقى وزير الخارجية ، يوم الخميس، نائب ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، في مقر بالعاصمة ، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية".

وأعرب حسين عن "تقدير لمواقف ، حكومةً وشعباً، الداعمة للعراق خلال السنوات الماضية في حربه ضد الإرهاب ودحر تنظيم داعش الإرهابي"، مثمناً جهودها المتواصلة في تدريب التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية وقوات البيشمركة في إقليم .

كما بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون الأمني والعسكري في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ضوء المتغيرات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة في العراق، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المالية والعسكرية العالقة مع الحكومة والشركات الإيطالية، والتي تعود إلى عهد النظام السابق.



وتناول اللقاء تداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الأوروبي، فضلاً عن تطورات الصراع في المنطقة وتأثيراته على العراق ودول .



وأكد حسين ضرورة اضطلاع والدول الأوروبية، ومن بينها إيطاليا، بدور فاعل في دعم المبادرات السلمية، والعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، وتشجيعها على العودة إلى طاولة المفاوضات، بما يسهم في احتواء التصعيد وتجنب اتساع رقعة المواجهة.



وأشار إلى أن استمرار الصراع الأمريكي الإيراني خلّف خسائر اقتصادية كبيرة، موضحاً أن العراق تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحذّر من أن استمرار الصراع أسهم في تفاقم أزمة وزيادة المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، بما ينعكس سلباً على اقتصادات العديد من دول العالم، ومنها .