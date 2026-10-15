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وزير الخارجية من روما: العراق خسر 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة
سياسة
2026-10-15 | 18:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
138 شوهد
كشف وزير الخارجية
فؤاد حسين
، أن
العراق
تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة بين
الولايات المتحدة الأمريكية
وإيران.
وقالت الخارجية في بيان، "التقى وزير الخارجية
فؤاد حسين
، يوم الخميس، نائب
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، في مقر
وزارة الخارجية الإيطالية
بالعاصمة
روما
، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية".
وأعرب حسين عن "تقدير
العراق
لمواقف
إيطاليا
، حكومةً وشعباً، الداعمة للعراق خلال السنوات الماضية في حربه ضد الإرهاب ودحر تنظيم داعش الإرهابي"، مثمناً جهودها المتواصلة في تدريب
قوات الشرطة
التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية وقوات البيشمركة في إقليم
كردستان العراق
.
كما بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون الأمني والعسكري في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ضوء المتغيرات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة
التحالف الدولي
في العراق، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المالية والعسكرية العالقة مع الحكومة والشركات الإيطالية، والتي تعود إلى عهد النظام السابق.
وتناول اللقاء تداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الأوروبي، فضلاً عن تطورات الصراع في المنطقة وتأثيراته على العراق ودول
الخليج العربي
.
وأكد حسين ضرورة اضطلاع
الاتحاد الأوروبي
والدول الأوروبية، ومن بينها إيطاليا، بدور فاعل في دعم المبادرات السلمية، والعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، وتشجيعها على العودة إلى طاولة المفاوضات، بما يسهم في احتواء التصعيد وتجنب اتساع رقعة المواجهة.
وأشار إلى أن استمرار الصراع الأمريكي الإيراني خلّف خسائر اقتصادية كبيرة، موضحاً أن العراق تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة بين
الولايات المتحدة الأمريكية
والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وحذّر من أن استمرار الصراع أسهم في تفاقم أزمة
الطاقة العالمية
وزيادة المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، بما ينعكس سلباً على اقتصادات العديد من دول العالم، ومنها
الدول الأوروبية
.
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