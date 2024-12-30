نشرة السومرية.. لقاء السوداني والمالكي وحديث نيابي عن نقص بالسيولة

• لقاء والمالكي ينهي جدل الخلاف بينهما.. والمشهداني يكشف فحوى طلب قدمه للحكومة العراقية• رغم نفي المالية.. نواب يتحدثون عن نقص بالسيولة.. ويكشفون عن توقف عدد من مشاريع المحافظات• مع استئناف الرحلات الطوعية.. اللبنانيون يحزمون حقائبهم تمهيدا للعودة الى بلدهم .. ويشيدون بموقف• استمرار تدفق العمالة الاجنبية غير على البلاد.. ومختصون يعزون الاسباب لضعف الرقابة بدوائر الاقامة