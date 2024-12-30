العراق يؤكد حرصه على إعادة جميع بعثته إلى دمشق

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، حرص على إعادة جميع أفراد بعثته إلى دمشق.





وأضاف البيان أن حسين "استهل الاتصال بتقديم التهاني للشيباني بمناسبة تسلمه مهامه وزيراً للخارجية السورية"، مشيداً بـ"اهتمامه بالبعثة الدبلوماسية العراقية في دمشق". وقالت الخارجية في بيان، "أجرى رئيس وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السوري في الجديدة أسعد حسن الشيباني".وأضاف البيان أن حسين "استهل الاتصال بتقديم التهاني للشيباني بمناسبة تسلمه مهامه وزيراً للخارجية السورية"، مشيداً بـ"اهتمامه بالبعثة الدبلوماسية العراقية في دمشق".

كما أعرب عن "تقديره لجهود الجانب السوري في حماية البعثة"، مؤكداً "حرص على إعادة جميع أفراد البعثة إلى دمشق لمواصلة أعمالهم".

من جهته اكد الوزير السوري "اهتمامه بالبعثة الدبلوماسية العراقية".



وخلال الاتصال، ناقش الوزيران "القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وأكدا أن "استقرار وأمن مترابطان".

وأشار الشيباني إلى أن "أمن وسلامة يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أمن وسلامة سوريا"، كما تطرق حسين إلى "التحركات الأخيرة لعناصر تنظيم داعش على الحدود المشتركة"، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التهديدات".

من جانبه، أكد الشيباني "استعداد الجانب السوري للتنسيق الكامل مع لمواجهة تلك الجماعات ومنعها من تهديد أمن البلدين".



وفي ختام الاتصال، أشاد حسين بـ"المباحثات المثمرة التي أجراها رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع الجانب السوري خلال زيارته دمشق مؤخراً".