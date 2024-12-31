العراق يوافق على تسليم 130 سجينًا إيرانيًا الى طهران

وقال في السلطة القضائية قريب ابادي، إن وزارة العدل العراقية وافقت خلال الأيام الماضية على نقل 130 سجيناً إيرانياً إلى بلادنا (من أصل نحو 160 سجيناً إيرانياً في سجون بغداد).وأضاف انه وفقا اللقاءات والمشاورات التي عقدت مع كبار المسؤولين فضلا عن متابعات وزارة العدل ووزارة الخارجية ووكيل للقضاء، خلال الأيام الماضية، فان وزارة العدل العراقية وافقت على نقل 130 سجيناً إيرانياً إلى بلادنا (من أصل نحو 160 سجيناً إيرانياً متواجدين في سجون بغداد).وبينت السلطة القضائية انه "فيما يتعلق بالإفراج عن محمد رضا نوري في اللقاءات التي عقدت مع الوفد وفي مختلف المفاوضات التي جرت بين الوفدين الدبلوماسي والقضائي لإيران والعراق، فقد تمت متابعة هذا الأمر والتأكيد عليه، ومؤخرا ظهرت دعوات في الحكومة لذلك".وأشارت الى انه "في إطار الاتفاقيات التي بيننا ومجموعة الاتفاقيات الخاصة بنقل المحكومين ومواطني البلدين، سنتمكن من إطلاق سراح السيد نوري، المعتقل بتهم باطلة ولا أساس لها من الحكومة الأمريكية، في أسرع وقت ممكن وإعادته إلى الوطن".وتم اعتقال نوري في اذار 2023، وتم الحكم عليه في اب 2023 بالسجن مدى الحياة في بتهمة قتل المدرس الأمريكي ستيفن ادوارد الذي يقيم وعائلته في .