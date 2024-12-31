السيد الصدر: انتهى عام مليء بالحروب والقتل

اعتبر زعيم الشيعي الصدر، أن العام 2024 كان مليئا بالحروب والقتل والإرهاب.

وقال في بيان، "ها قد انتهى عام مليء بالحروب والقتل والإرهاب والعنف والفساد.. بعد هيمنة الاستعمار القذر على دولنا وأراضينا..".

وأضاف "عام مليء بالشهداء والجرحى والثكالى والاطفال المشردين والعوائل المهجرة والمعتقلين"، مشددا بالقول "لنرجع فيه الى الله بالدعاء والطاعة ووحدة صف أهل الاصلاح والصلاح".



أدناه نص بيان ..