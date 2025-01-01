توجه لاستضافة الشطري في البرلمان على خلفية لقاءه الشرع

نيوز – سياسي

كشفت والدفاع النيابية، عن التوجه لاستضافة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري في مجلس على خلفية لقاءه الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، في تصريح تابعته نيوز، إن ""زيارة الشطري إلى دمشق كانت من أجل الحفاظ على القومي الداخلي، لكن نتائج هذه الزيارة ما زالت غامضة وغير معروفة، ولم نعرف ما هو رد الشرع على ما طرحه من نقاط مهمة تخص أمنه القومي".

وأضاف وتوت أن "«هذا الغموض سوف يدفعنا إلى تقديم طلب استضافة رسمي لرئيس المخابرات الشطري في مجلس العراقي، لمعرفة تفاصيل الزيارة، وما تم طرحه وما هي ردود الشرع، فلا يمكن البقاء بهذا الغموض، دون معرفة أي نتائج لهذا الاجتماع المهم".

فيما كشف مصدر في قوى الإطار التنسيقي ان "حكومة السوداني تسير بقوة نحو بلورة علاقة جيدة بالوضع الجديد في سوريا"، الى ان "هناك اختلافاً واضحاً في الموقفين والإيراني من هذا الملف، وذلك يعني أن بغداد تتصرف في مساحة أوسع من مساحة النفوذ الإيراني، يساعدها على ذلك الموقف شبه الإجماع العربي والدولي على دعم الوضع الجديد في سوريا".

ويتوقع المصدر أن "تشهد العلاقات بين وسوريا خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة تطوراً ملحوظاً، وقد نرى زيارة قريبة لوزير الخارجية ومسؤولين آخرين إلى دمشق".