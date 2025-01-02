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القاضي زيدان والسوداني أول المفصحين عن ذممهما المالية في 2025

سياسة

2025-01-02 | 00:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القاضي زيدان والسوداني أول المفصحين عن ذممهما المالية في 2025
1,772 مشاهدة

السومرية نيوز-سياسة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن افصاح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمتيهما المالية، كأول المفصحين العام2025.



وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان دائرة الوقاية تلقت استمارتي الذمَّة الماليَّـة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ليكونا أول المُفصحين عن ذمَّتيهما الماليَّـة للعام الجاري.

وأوضحت انه "من الجدير بالذكر أن المادة- ١٦ - اولا من قانون الهيئة النافذ رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدل حددت الوظائف والمناصب التي يلتزم شاغليها أصالة أو وكالة بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية".
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الذمة المالية

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