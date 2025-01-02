القاضي زيدان والسوداني أول المفصحين عن ذممهما المالية في 2025

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان دائرة الوقاية تلقت استمارتي الذمَّة الماليَّـة لرئيس محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس فائق زيدان ليكونا أول المُفصحين عن ذمَّتيهما الماليَّـة للعام الجاري.وأوضحت انه "من الجدير بالذكر أن المادة- ١٦ - اولا من قانون النافذ رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدل حددت الوظائف والمناصب التي يلتزم شاغليها أصالة أو بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية".