9 استجوابات "مهمة" في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.. نائب يكشف للسومرية بالأسماء

ويقول السلامي في حديث للسومرية نيوز، انه "تم التوقيع على 9 استجوابات في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب"، مؤكدا "أكمال المتطلبات القانونية والإدارية لهذه الاستجوابات وتسليمها الى رئاسة للموافقة عليها". كما أشار الى انه تم تشكيل فريق للاستجواب وجمع المعلومات بخصوص هذه الاستجوابات.وكشف ان الاستجوابات ستشمل وزير الدفاع ثابت العباسي، وبنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، وزير التجارة أثير داود الغريري، وكذلك زير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، ووزير رزاق محيبس السعداوي، فضلا عن هيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة الاستثمار.وأكد عضو النزاهة النيابية، "عدم الاكتفاء بملف الاستجوابات بل تحويل جميع ملفات الفساد الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة"، لافتا الى ان "هناك تجاوب كبير من رئيس مجلس القضاء العادل".ويبدأ مجلس فصله التشريعي الجديد في التاسع من كانون الثاني الجاري، وسط استعدادات مكثفة لمعالجة القوانين المهمة المتراكمة، التي تعد مفصلية لمستقبل الدورة البرلمانية الحالية، ومن أبرز تلك القوانين، تعديل قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام، وجداول موازنة العام 2025 وغيرها.