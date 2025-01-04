رئيس الوزراء: ليس من حق أي أحد مهما كان أن يفرض علينا التغيير والإصلاح

وقال السوداني خلال كلمة له بمناسبة استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، إنه "ليس من حق أي أحد مهما كان أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف اقتصاديا كان أم مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل".وأضاف رئيس الوزراء، أن "هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بأوهام وأمنيات تعيش في عقول العاجزين وذلك بالحديث عن تغيير النظام في وهو أمر لا مجال لمناقشته".وتابع السوداني، "لا بد لنا وبعد مرور أكثر من عقدين على عمر نظامنا الجديد أن نراجع ما أنجز وما تأخرنا فيه"، الى ان "الإنجازات هي وأكثر لأننا أسسنا لنظام سياسي مستند الى دستور يمثل جميع العراقيين".وبين أن "حكومتنا حرصت منذ مباشرتها مهامها التنفيذية على رسم خطوط واضحة للعمل في عدة اتجاهات داخليا وخارجيا"، لافتا الى ان "نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي بلغت أكثر من ستين بالمئة".وأكد "أكملنا العديد من الاستحقاقات المهمة مثل اجراء انتخابات مجالس المحافظات والتعداد السكاني وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي واعادة توصيفها وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة".