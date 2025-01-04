تسليم المعارض الكويتي يدفع الى المطالبة باستجواب وزير الداخلية في البرلمان

نيوز – سياسي

تقدم عضو حقوق الانسان والشهداء النيابية نيسان زاير، بطلب نيابي لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي لبلاده.

وجاء في كتاب للنائب موجه الى رئيس مجلس وتلقته نيوز، "يرجى الموافقة على استجواب وزير الداخلية اثر حادثة قيام السلطات العراقية بتسليم لاجئ كويتي الى السلطات الكويتية ومخالفة المواد القانونية والدستورية حيث نصت الفقرة (ثانيا) في المادة 22 من الدستور على عدم تسليم اللاجئ الى اي سلطة اجنبية او التسليم القسري لسلطة البلد الفار منه".