الأعرجي يشارك في الحفل التأبيني بالذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر

نيوز – سياسة



شارك مستشار القومي الأعرجي، اليوم الأحد، في الحفل التأبيني الذي أُقيم في بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهم.



وأضاف المستشار، أن "ذكرى استشهاد قادة النصر تعد محطة هامة تستذكر فيها العراقية وشعبها قيم التضحية والفداء، وتؤكد على مواصلة مسيرة البناء بما ينسجم مع المبادئ التي دافعوا عنها".

وأضاف المستشار، أن "ذكرى استشهاد قادة النصر تعد محطة هامة تستذكر فيها العراقية وشعبها قيم التضحية والفداء، وتؤكد على مواصلة مسيرة البناء بما ينسجم مع المبادئ التي دافعوا عنها".