قاآني في بغداد للقاء الفصائل والسوداني والفياض‎.. ما هي الرسالة التي يحملها؟

ونقل "إرم نيوز" عن مصدر إيراني، قوله ان "الجنرال قاآني مع عدد من مستشاريه في فيلق القدس وصلوا إلى صباح اليوم الأحد للقاء قادة الفصائل الشيعية، وبعدها الاجتماع مع محمد شياع السوداني، وبعدها سيجتمع مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".وبحسب المصدر، فإن قاآني سينقل رسالة لقادة الفصائل العراقية بأن التطورات الأخيرة والضغوط التي مُورست على حكومة السوداني من قبل الولايات المتحدة، تدفع الفصائل إلى ضرورة الاتفاق مع السوداني لتجنب أي هجوم محتمل تنفذه أمريكا أو إسرائيل.وبحسب الإيراني، فإن "قائد فيلق القدس سيبحث مع السوداني الضغوط الأمريكية التي تدفع باتجاه حل الحشد الشعبي أو دمجه في القوات المسلحة العراقية"، مشيرًا إلى أن "قاآني سيبحث أيضًا التطورات في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، عقب زيارة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق والاجتماع مع أحمد الشرع رئيس الادارة الانتقالية في سوريا".وفي الفترة الأخيرة، انتشرت تقارير وتصريحات لمسؤولين عراقيين عن وجود ضغوط أمريكية بشأن حل الفصائل. كما يتعرض السوداني، الذي يعتزم زيارة الإيرانية طهران الاربعاء المقبل، إلى ضغوط من قبل قادة الفصائل وبعض الأحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم بشأن عدم الاستجابة للطلبات الأمريكية.