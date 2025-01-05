المالكي للجيش العراقي في عيده الـ 104: شعبنا سيضل مدينا لكم ولمواقفكم

وقال المالكي في منشور على منصة "أكس" تابعته نيوز، انه "في الـ 104 لتأسيس الباسل نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لأبطال الغيارى صمام امان الوطن، في الذود عنه وحماية إنجازاته، ان شعبنا سيظل مدينا لكم ولمواقفكم الشجاعة في الدفاع عن حياض البلد الغالي، ويقدر علينا كل تضحيات شهداء الوطن الابرار ويضعها في انصع صفحات تاريخه العريق".وأضاف: "كل عام وجيشنا درع الوطن الحصين والحارس للمكتسبات والشريك الرئيس في كل الإنجازات والنجاحات".