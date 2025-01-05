نشرة السومرية.. تحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي وترجيحات بتأجيل الانتخابات

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 5 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• الخلافاتُ السياسيةُ ُتفشلُ الجلسةَ الاستثنائيةَ لتمديدِ عملِ مجلسِ المفوضين .. وترجيحاتٌ نيابية ٌ بتأجيلِ



• العراقُ يؤكدُ عدمَ وجودِ عقودٍ مع لتزويدِها بالنفط.. ويفتحُ معبرَ القائمِ الحدودي الأسبوعَ المقبل



• مسلحٌ يفتحُ النارَ داخل حرمٍ جامعي ويوقعُ اصابات.. والتعليمُ تؤكدُ اصابتَه باضطراباتٍ نفسية

• السوداني يحددُ شكلَ العلاقةِ مع التحالفِ الدولي ويجددُ الجهوزيةَ الأمنيةَ لردعِ أيِّ اعتداء خارجي• الخلافاتُ السياسيةُ ُتفشلُ الجلسةَ الاستثنائيةَ لتمديدِ عملِ مجلسِ المفوضين .. وترجيحاتٌ نيابية ٌ بتأجيلِ• العراقُ يؤكدُ عدمَ وجودِ عقودٍ مع لتزويدِها بالنفط.. ويفتحُ معبرَ القائمِ الحدودي الأسبوعَ المقبل• مسلحٌ يفتحُ النارَ داخل حرمٍ جامعي ويوقعُ اصابات.. والتعليمُ تؤكدُ اصابتَه باضطراباتٍ نفسية