الشيخ حمودي: لا أحد يفرض على العراقيين نظاما معينا

نيوز – سياسي

اكد رئيس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الاحد، ان لا أحد يفرض على نظاما معينا، فيما أشار الى ان قوة باستقراره.

وقال الشيخ حمودي في كلمة له خلال الحفل الجماهيري التأبيني في الديوانية بذكرى يوم الشهيد العراقي، استشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، وذكرى استشهاد قادة النصر، الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي، وتابعتها نيوز، انه "لا أحد يفرض على نظاما معينا"، مبينا ان "الشعب هو من يقرر من يحكم، وكيف، ومتى يغير، وهذا إمتياز حصل عليه العراقيون بصبرهم ودمائهم".

وأضاف "ما يسمع من هنا وهناك حول حل الحشد هي اقاويل لتخويفنا، ولا نسمح لأحد بفرض رأيه علينا"، الى ان "الكثير من مسؤولينا ورئيس الوزراء لهم اعتزاز بحشدهم وقواتهم الأمنية ولا يسمح لأحد بان يتدخل بشؤوننا".

وتابع ان "قوة باستقراره، ولايتحقق ذلك إلا بأمنه، ولا يتحقق إلا بالحضور في الميدان، وأبرز حضور هو حضور الحشد الشعبي عند تلبيته فتوى المرجعية"، موضحا ان "حكومتنا ومسؤولينا وقوانا السياسية مدركون ان الأعداء يريدون سلب قوة الشعب في الميدان، ولن يسمح احد بذلك لان هناك أعداء يتربصون بالبلد".

وشدد على "ضرورة حفظ تماسك عشائرنا وحشدنا وارتباطنا بالمرجعية لنحقق اهدافنا من استقرار وتقدم وتنمية".