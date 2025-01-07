رئيس حكومة كردستان يصل أنقرة في زيارة رسمية

وقال رئاسة كردستان في بيان ورد لـ نيوز، إنه "من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، وعدداً من كبار المسؤولين الأتراك".وأضاف أن "المباحثات ستتمحور بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، ولا سيّما الوضع في سوريا".