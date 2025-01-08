رئيس الوزراء: تشاورنا مع الرئيس الإيراني ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة

وقال السوداني في المشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران، إن "زيارتنا إلى تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية، وعقدنا اجتماعاً موسعاً مع الرئيس الإيراني وناقشنا العلاقات الثنائية بمختلف المجالات".وأضاف السوداني، "ستكون هناك اجتماعات على مستوى الوزراء بين البلدين، وتشاورنا مع الرئيس الإيراني ملف تجهيز بالغاز والطاقة، ونتابع المشاريع المشتركة مع خصوصاً قطاعي السكك والسكن".وتابع السوداني، أن "تعزيز علاقاتنا مع ضروري لتحقيق المصالح المشتركة"، مبينا ان "العراق يؤكد موقفه الثابت في إدانة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصهيونية تهدد السلم والأمن الإقليميين".وأوضح رئيس الوزراء، أن "استقرار مفتاح لاستقرار المنطقة، وندعو إلى حل سياسي شامل في سوريا، كما اننا نحترم إرادة الشعب السوري وندعم قراره في اختيار نظامه السياسي"، مؤكدا على ان "العراق مستعد للتعاون مع جميع الأطراف لتعزيز الاستقرار في سوريا".