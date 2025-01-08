السوداني يلتقي المرشد الأعلى في طهران

وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد لـ نيوز، انه "التقى رئيس محمد شياع السوداني، في طهران المرشد للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي".وكان رئيس قد وصل العاصمة طهران صباح هذا اليوم على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة الجمهورية الإسلامية، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية بين وتطوير الثنائي، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، إلى جانب بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.