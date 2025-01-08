رئاسات الجمهورية ومجلسي النواب والقضاء الأعلى تعقد اجتماعاً في قصر بغداد

نيوز – سياسي

عقدت رئاسات الجمهورية ومجلسي والقضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اجتماعا في قصر .

وذكر بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية ورد لـ نيوز: أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس المشهداني، ورئيس مجلس الأعلى، القاضي فائق زيدان عقدوا اليوم اجتماعا في قصر بغداد".