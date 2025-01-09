السوداني يفتتح مركز الأمن السيبراني

وقال رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني أجرى جولة داخل المركز، واطلع على أقسامه، واستمع إلى شرح من العاملين عن طبيعة عمله، لما يمثله من أهمية على المستوى الوطني".وأكد رئيس على "دعم الحكومة في مجال تطبيق الأمن السيبراني، الذي بات يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل العمل الأمني"، مشيراً إلى "أهمية مواكبة القوات الأمنية للتطورات التكنولوجية الحديثة، وأن يكون متقدماً في مجال الأمن السيبراني".