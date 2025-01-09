العراق يرحب بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبنان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز: "إذ تبارك الوزارة هذا الإنجاز ، تعرب عن أملها بأن تسهم قيادة فخامته في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو مستقبلٍ مشرق يسوده التقدم والازدهار".وأضافت: "يؤكد العراق، حكومةً وشعباً، وقوفه الدائم إلى جانب في مواجهة التحديات، مجدداً التزامه بتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين".وختمت الوزارة: "نتمنى لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاستقرار والنمو للبنان العزيز".