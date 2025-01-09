السيد الصدر يعلق على انتخاب رئيس جديد للبنان

وقال في بيان، "اسعدنا كثيرا خبر انتخاب رئيس جمهورية جديد للشقيقة الحبيبة".وأضاف "آملين أن يكون ذلك بداية لرفع معاناة الشعب اللبناني الذي تكالبت عليه قوى الشر وعلى رأسها واسرائيل".