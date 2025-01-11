اول رد على تهديد الكرد بالانسحاب من الحكومة.. "كلام اعلامي شخصي"

نيوز – سياسي

رد عضو ائتلاف عامر الفايز، اليوم السبت، على تهديدات انسحاب الكتل من الحكومة، معتبرا تصريحاته بانها "كلام اعلامي شخصي".

وقال الفايز لـ نيوز، ان "رواتب الاقليم مازالت ترسل من قبل شهريا وبشكل مستمر حسب الاتفاق"، مبينا ان "الاقليم هو الذي لم يسلم الـ250 الف برميل الذي يصدره يومياً حسب الاتفاق".

وتساءل الفايز "اين هو باب الظلم الذي يقصدوه وما المطلوب؟".

وعن تلويح المتحدث باسم حكومة اقليم بامكانية انسحاب الكتل من حكومة بغداد، اوضح أن "هذا الكلام لن نراه في الحوارات السياسية، حيث ان الكتل تجتمع وتشارك في اجتماعات ولم يطرحوا او يلوحوا بالانسحاب".

وتابع ان "الشخص الذي يتحدث بهذا الموضوع هو مجرد اعلام والكلام من عنده شخصياً، اما على مستوى الحوار السياسي الجاد لم تطرح هكذا فكرة ولحد اخر اجتماع لادارة فان الكتل كانت حاضرة".