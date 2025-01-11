السامرائي يؤكد أهمية العمل المشترك للحفاظ على وحدة العراق

واستُقبل السامرائي بحفاوة من مقداد بحضور وجهاء وأعيان عشيرة المزاريع، حيث جرى الحديث حول التي تخص والتحديات التي تواجه العشائر، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.وأكد السامرائي خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك للحفاظ على وحدة ونسيجه الاجتماعي.