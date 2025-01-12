خبر سار يخص جميع موظفي ومتقاعدي العراق

نيوز – سياسي

أعلنت النيابية، اليوم الاحد، ان جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يوجد أي قلق، فيما توقع ان يصوت على جداول الموازنة خلال اقل من شهر.

وقال محمد لـ نيوز، ان "الرواتب مؤمنة بشكل كامل، كونها بمعزل عن الموازنة وجداولها"، مبينا ان "اللجنة استضافت وزيرة المالية امس وتطرقت لهذا الموضوع لاهميته للشارع العراقي".

وأضاف انه "لا يوجد هناك أي خلل حول الرواتب"، مشيرا الى انه "ممكن ان يكون هناك تأخير لبعض المشاريع والتمويلات لكن لا يوجد أي تلكوء في الرواتب".

وحول جداول الموازنة، ذكر "اننا ننتظر جداول الموازنة من الحكومة وفي الأيام القادمة سيكون هناك تصويت في على الجداول وارسالها الى في القريب العاجل في اقل من شهر".