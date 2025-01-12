خلال اجتماع الرياض.. العراق يحذر من استمرار خطر "داعش"

حذر وزير الخارجية فؤاد حسين، الأحد، من استمرار خطر تنظيم "داعش"، معتبرا أنه ما يزال يمثل تهديداً في المنطقة، فيما أشار الى وجود تشابه بين التغيير الذي شهدته والتغيير الذي مر به .

وقالت الخارجية في بيان، "شارك رئيس ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن الذي استضافته المملكة العربية السعودية".

ولفت حسين إلى "وجود تشابه بين التغيير الذي شهدته والتغيير الذي مر به في مرحلة معيّنة من التاريخ السياسي"، وقال: "كنا في نحارب حزب البعث، ومن يفهم البعث جيداً هم المعارضون العراقيون، لذلك نحن ندرك تماماً معاناة الشعب السوري من حزب شمولي سيطر على كل شيء وأدى إلى سيطرة فردية، وحروب داخلية، وعزلة دولية".



وأوضح أن "العراق عانى من هذه الأوضاع حينما كان النظام يمارس العنف ضد أبناء الشعب العراقي، وبعد غزو الكويت وحتى عام 2003، كان النظام في منعزلاً عن العالم وتحت عقوبات دولية، كما كان النظام في دمشق خلال السنوات الأخيرة واستطاع الشعب العراقي، وبدعم من المجتمع الدولي، إزالة النظام"، وأكد أن "الوضع في مشابه، حيث ساهم المجتمع الدولي ونضال الشعب السوري في مواجهة نظام البعث هناك".



وتساءل وزير الخارجية عن "كيفية بناء تجربة جديدة في بعد انهيار تجربة حزب البعث"، مشيراً إلى "ضرورة استفادة من التجربة العراقية لتجنب بعض السلبيات التي رافقت هذه التجربة، والاستفادة من الإيجابيات التي أفرزتها"، قائلاً: "سوريا تستطيع أن تستفيد من التحديات التي واجهتنا، لأن تجاهل هذه الدروس ستكون له تبعات خطيرة".



وأكد أن "العراق يشدد على أهمية احترام قرار وإرادة الشعب السوري في صياغة مستقبله السياسي، ولكن من الضروري أخذ حالة المجتمع المكوّناتي في بعين الاعتبار، وتأسيس عملية سياسية شاملة يشارك فيها ممثلو جميع الطوائف والمكونات السورية".



وحذر حسين من "استمرار خطر تنظيم داعش، الذي لا يزال يمثل تهديداً في المنطقة"، مشيراً إلى قلق من وجود التنظيم على الجانب السوري من الحدود"، وقال: "تزايد عدد مقاتلي واختلف تسليحهم، خاصة بعد استيلائهم على أسلحة جديدة".



وأوضح أن "العراق يراقب بدقة الوضع الأمني لـ(26) سجناً تحت سيطرة قوات الديمقراطية، حيث يتواجد في هذه السجون أكثر من عشرة آلاف سجين من عناصر وقادة تنظيم الإرهابي"، وأعرب عن قلقه من أن "الاشتباكات المستمرة في هذه المناطق قد تؤدي إلى هروب أو إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين، فضلاً عن الوضع في مخيم الهول"، وتساءل: "ما الذي سيحدث إذا سيطر على هذه المناطق وعبر الحدود باتجاه أو دول أخرى".



وأشار إلى "أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة خطر التنظيم"، مشيراً إلى أن "وادي حوران الممتد بين الأنبار ودرعا، أصبح ممراً لتحركات عناصر تنظيم داعش".



كما أكد وزير الخارجية أن "إلغاء أو إقصاء المكونات والطوائف، وتبني الأحادية، لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في سوريا"، مشدداً على "الحاجة إلى تعاون شامل بين المكونات السورية لتحقيق السلام والاستقرار".

واختتم مداخلته قائلاً: "نستطيع تقديم تجربتنا في محاربة والإرهابيين، والتي قادت إلى الاستقرار الأمني في العراق، بما يسهم في دعم استقرار وضمان مستقبل أفضل لشعبها".