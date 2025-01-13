"مستعدون لحل الإشكاليات".. السيد الحكيم يضع 5 أساسيات عن النظام السياسي امام مسؤولة امريكية

وقال السيد الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "التقينا صباح اليوم فيكتوريا تايلور، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأوسط، وتداولنا في تطورات الأوضاع السياسية في والمنطقة، ومستجدات العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين".وأكد أن "العراق يقدم نموذجًا مهمًا بنظامه السياسي وتداوله السلمي للسلطة وفصل السلطات، وبيّنا أنه يعيش حالة من الاستقرار غير المسبوقة على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني، وقلنا إن هذا الاستقرار هو نتاج تضحيات من جميع المكونات".وأشار إلى أن "هناك دعمًا وتبنيًا من جميعًا لحفظ وإدامة هذا الاستقرار والانتقال به إلى الاستقرار الدائم. كما أبدينا دعمًا لتصفير الأزمات ومغادرة الإشكاليات وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة".وأكد على "قدرة على الدفاع عن نفسه، وشددنا على ترصين الجبهة الداخلية وإدامة اللحمة والوحدة الوطنيتين".