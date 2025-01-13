البرلمان ينهي القراءة الثانية لتعديل الموازنة الثلاثية

انهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، تقرير ومناقشة القراءة الثانية من الأول لقانون الموازنة الثلاثية.



وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة القراءة الثانية الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ٢٠٢٣".