زيدان وبارزاني يبحثان عددا من القضايا والملفات القانونية

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئيس مجلس الأعلى القاضي فائق أستقبل رئيس اقليم نيجرفان بارزاني".وأضاف البيان، ان "الطرفين بحثا عددا من والملفات القانونية".