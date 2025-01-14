السوداني في بريطانيا بحثا عن "عهد جديد".. ولندن ستتخلص من مهاجرين عراقيين وتضاعف التجارة

ونقلت وسائل اعلام بريطانية، تصريحات عن بداخل الطائرة التي تقله انه سيوقع اتفاقية شراكة استراتيجية، تمثّل بداية عهد جديد للعلاقة بين ولندن، مشيرا الى وجود بيان مشترك حول الأمني بين وبريطانيا للتعاون الثنائي.من جهته، أعلن البريطاني في بيان عن برنامج طموح بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 14 مليار يورو)، أي اكثر من 10 أضعاف حجم التي تمت العام الماضي بين البلدين، بحسب وسائل اعلام بريطانية.ورحّب ستارمر بما وصفه بـ"عصر جديد في بين المتحدة والعراق من شأنه أن يحقق منافع متبادلة، من إلى الدفاع".وأوضح البيان البريطاني أن ستارمر والسوداني سيبدآن مناقشات حول "اتفاقية جديدة بشأن عودة المهاجرين تم الكشف عنها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بهدف دعم مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز حدود المتحدة.وقال البيان إنه "بمجرد إبرامه، سيضمن الاتفاق أن يتمّ بسرعة ترحيل أولئك الذين لا يحقّ لهم الوجود في المتحدة".وأضاف أن لندن صدرت إلى معدات بقيمة 66.5 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 79 مليون يورو) "لتعزيز الحدود العراقية وتفكيك عصابات تهريب البشر".بدوره أكّد السوداني، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "بريطانيا دولة صديقة تربطنا معها علاقة تاريخية ونأمل أن تكون مخرجات هذه الزيارة فعلاً تساهم في دفع العلاقة نحو الأمام".