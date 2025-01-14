الاعلام الإيراني ينشر "حادثة مثيرة" خلال استقبال بزشكيان للسوداني (فيديو)

واظهر مقطع فيديو لاستقبال السوداني وعزف الموسيقى، في قصر سعد آباد بطهران، وأظهرت أن أحد أفراد طاقم المراسم طلب من الرئيس الإيراني تبديل الأماكن مع أثناء السير للالتزام بالبروتوكول.وزار السوداني يوم الأربعاء الماضي وهي خامس زيارة له منذ تسنمه منصب رئاسة الوزراء، وتضمنت الزيارة البحث في الأمنية للمنطقة وتفعيل اتفاقيات الطاقة والغاز بين وايران، كما تشير التقارير الى ان الزيارة تضمنت وساطة يقوم بها او تواصل بين والإدارة الجديدة في .