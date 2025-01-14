السامرائي وتايلور يناقشان العلاقات الثنائية بين العراق وامريكا وأهمية تعزيز التعاون المشترك

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، ان "السّامرائي استقبل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأوسط، فيكتوريا تايلور.".واضاف البيان، ان "السامرائي رحب في مستهل اللقاء بتايلور، التي عبّرت عن تقديرها لزيارته الأخيرة إلى واشنطن وجهوده لتعزيز الحوار المشترك".وتابع ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، وأهمية تعزيز المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم مصالح البلدين".وأكد السامرائي، بحسب البيان، على "ضرورة تطوير أطر الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بما يلبي تطلعات الشعب نحو الاستقرار والتنمية".من جانبها، أكدت تايلور "حرص على دعم في تحقيق الاستقرار والتنمية"، مشددةً على "أهمية استمرار التنسيق بين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة".